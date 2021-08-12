Подполковник ФСБ обложил данью предпринимателя

По данным следствия, Кубрак во время своих проверок вышел на Мирошникова, который являлся бенефициарным владельцем компаний, которые торгуют электроэнергией, распределяют ее, а также обеспечивают работу электросетей.
В конце 2013 года Кубрак встретился с Мирошниковым и потребовал выплачивать ему по 500 тыс. рублей каждый месяц. За это он обещал бизнесмену не заводить уголовные дела, а также предоставить определенные преференции.
Спустя год сумма платежей выросла до 1 млн рублей. Часть из них переводили как оплату по договору займа.
Затем подполковник ФСБ заставил вписать свою знакомую Марину Литвинову в соучредители компании Мирошникова и оформить на нее 30% в уставном капитале.
Бизнесмен также отдал Кубраку три машины — Audi A5, Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, две квартиры и пакет акций.
Также он оформил на представителя сотрудника ФСБ канализационную сеть в Краснодаре. Ее стоимость оценили в 70 млн рублей.
С 2013 по 2020 год Кубрак получил имущество и деньги на 110 млн рублей, пишет polit.ru. Подполковника задержали после того, как Мирошников пришел в отдел собственной безопасности УФСБ по Краснодарскому краю.
Возбуждено уголовное дело.