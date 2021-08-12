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Происшествия

Подполковник ФСБ обложил данью предпринимателя

В Краснодаре задержали подполковника ФСБ Александра Кубрака, который, отвечая за обеспечение энергетической безопасности края, «обложил данью» местного предпринимателя Алексея Мирошникова, пишет «Коммерсантъ».

ФСБ.
ФСБ.
СС0

По данным следствия, Кубрак во время своих проверок вышел на Мирошникова, который являлся бенефициарным владельцем компаний, которые торгуют электроэнергией, распределяют ее, а также обеспечивают работу электросетей.

В конце 2013 года Кубрак встретился с Мирошниковым и потребовал выплачивать ему по 500 тыс. рублей каждый месяц. За это он обещал бизнесмену не заводить уголовные дела, а также предоставить определенные преференции.

Спустя год сумма платежей выросла до 1 млн рублей. Часть из них переводили как оплату по договору займа.

Затем подполковник ФСБ заставил вписать свою знакомую Марину Литвинову в соучредители компании Мирошникова и оформить на нее 30% в уставном капитале.

Бизнесмен также отдал Кубраку три машины — Audi A5, Land Cruiser Prado и Land Rover Discovery, две квартиры и пакет акций.

Также он оформил на представителя сотрудника ФСБ канализационную сеть в Краснодаре. Ее стоимость оценили в 70 млн рублей.

С 2013 по 2020 год Кубрак получил имущество и деньги на 110 млн рублей, пишет polit.ru. Подполковника задержали после того, как Мирошников пришел в отдел собственной безопасности УФСБ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело.

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