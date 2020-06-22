Подполковника полиции и отличника службы из Курской области арестовали по подозрению в госизмене

Начальника одного из районных отделов полиции Курской области подозревают в государственной измене, он арестован по решению суда на два месяца, сообщает «Эхо Москвы». Ему грозит большой срок.

Подозревают в сотрудничестве с Украиной

39-летний Дмитрий Борзенков был врио начальника полиции по Золотухинскому району Курской области, его звание — подполковник полиции.

По версии ФСБ, он сотрудничал со Службой безопасности Украины, указывает «Дождь». Его, полагают правоохранители, завербовало одно из подразделений СБУ, для которого он «собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».

Наказание по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ) составляет от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Руководство управления МВД по Курской области проводит служебную проверку. Борзенков уже отстранен от должности. В то же время местные СМИ пишут, что он не имел взысканий в ходе службы. У него две медали — «За отличие в службе» (третьей степени) и «За доблесть в службе».

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Кого еще обвиняли в госизмене

Подполковник полиции из Курской области — далеко не единственный гражданин России, который проходит или проходил по делам о госизмене.

Так, по данным «Известий», 22 июня за госизмену осужден бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Роман Ковалев (институт «Роскосмоса»). Он получил 7 лет колонии строго режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело Ковалева было связано с делом другого сотрудника этого же института — Виктора Кудрявцева. Последнего тоже обвинили в госизмене. В ФСБ считали, что он передавал закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, бельгийскому институту гидродинамики. Сейчас его дело выделено в отдельное производство.

Чуть раньше, в 2016 году, к 7 годам колонии строгого режима приговорили 75-летнего ученого этого же института Владимира Лапыгина. На днях он вышел по УДО, но прокуратура это обжаловала, сообщило ТАСС.

19 июня следствие предъявило обвинение в госизмене петербургскому ученому Валерию Митько — президенту Арктической академии наук, рассказывает «Независимая газета». Ему вменяется в вину передача материалов, якобы содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, спецслужбам Китая во время его поездки в Китай.