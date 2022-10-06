Подпольное казино раскрыли в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет 41-летний житель Ленинского района, подозреваемый в организации подпольного казино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Незаконное заведение с игровыми автоматами нашли в августе 2022 года. Полицейские задержали там 41-летнего обвиняемого, который был владельцем игорного заведения.

Установлено, что подозреваемый также был администратором казино.

По информации правоохранителей, он контролировал работу игрового зала, обеспечивал прием и выдачу денег, а также консультировал игроков.

Полицейские изъяли компьютерное оборудование, тетради с записями и иные документы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК. Проведено расследование.

Известно, что ранее подозреваемого не привлекали к уголовной ответственности.