Подпольное казино раскрыли в Новосибирске

Незаконное заведение с игровыми автоматами нашли в августе 2022 года. Полицейские задержали там 41-летнего обвиняемого, который был владельцем игорного заведения.
Установлено, что подозреваемый также был администратором казино.
По информации правоохранителей, он контролировал работу игрового зала, обеспечивал прием и выдачу денег, а также консультировал игроков.
Полицейские изъяли компьютерное оборудование, тетради с записями и иные документы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК. Проведено расследование.
Известно, что ранее подозреваемого не привлекали к уголовной ответственности.