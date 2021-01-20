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Происшествия

Стало известно, как машина Росгвардии в Барнауле оказалась в траншее

В управлении Росгвардии Алтайского края рассказали подробности ДТП 17 января на ул. Гущина.

ДТП с машиной Росгвардии в Барнауле.
ДТП с машиной Росгвардии в Барнауле.
Скриншот видео 22.rosguard.gov.ru

Экипаж группы задержания ехал по сигналу «тревога». У дома № 171 по ул. Гущина, уходя от неизбежного столкновения с легковушкой, водитель авто допустил съезд с проезжей части в сторону полосы встречного движения. Этот момент можно увидеть на видео.

«Благодаря реакции, решительным и профессиональным действиям водителя служебного автомобиля удалось избежать серьезных повреждений транспортных средств, коммунальных сетей и, что самое важное, получения травм участниками дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Автомобиль Росгвардии угодил в траншею.
Автомобиль Росгвардии угодил в траншею.
«Инцидент.Барнаул».

Никто не пострадал. Согласно определению инспектора ГИБДД виновником ДТП признана водитель легкового автомобиля, которая совершила маневр, не убедившись в его безопасности.

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