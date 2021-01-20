Стало известно, как машина Росгвардии в Барнауле оказалась в траншее

Экипаж группы задержания ехал по сигналу «тревога». У дома № 171 по ул. Гущина, уходя от неизбежного столкновения с легковушкой, водитель авто допустил съезд с проезжей части в сторону полосы встречного движения. Этот момент можно увидеть на видео.

«Благодаря реакции, решительным и профессиональным действиям водителя служебного автомобиля удалось избежать серьезных повреждений транспортных средств, коммунальных сетей и, что самое важное, получения травм участниками дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Автомобиль Росгвардии угодил в траншею. «Инцидент.Барнаул».

Никто не пострадал. Согласно определению инспектора ГИБДД виновником ДТП признана водитель легкового автомобиля, которая совершила маневр, не убедившись в его безопасности.