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Происшествия

Подробности ДТП у гипермаркета в Барнауле: женщину переехали три машины

В дорожно-транспортном происшествии, произошедшей 24 сентября у гипермаркета «Алтай», на женщину допустили наезд водители трех автомобилей. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

ДТП у гипермаркета "Алтай" в Барнауле.
ДТП у гипермаркета "Алтай" в Барнауле.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

ДТП произошло примерно в 6:55 у здания гипермаркета на пр. Космонавтов, 6.

На женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, допустили наезд водители автомобилей «Шкода Йети», «Лада 211440», «ВАЗ 21102».

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в краевой прокуратуре, по данному факту в этот же день следователем отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Ход и результат расследования находятся на контроле в прокуратуре Барнаула.

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