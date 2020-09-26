Подробности ДТП у гипермаркета в Барнауле: женщину переехали три машины

ДТП произошло примерно в 6:55 у здания гипермаркета на пр. Космонавтов, 6.
На женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, допустили наезд водители автомобилей «Шкода Йети», «Лада 211440», «ВАЗ 21102».
От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Как сообщили в краевой прокуратуре, по данному факту в этот же день следователем отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.
Ход и результат расследования находятся на контроле в прокуратуре Барнаула.