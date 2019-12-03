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Происшествия

Подробности ДТП у ТЦ «Проспект» в центре Барнаула сообщили в ГИБДД

ГИБДД сообщила подробности аварии, случившейся днем 3 декабря рядом с ТЦ «Проспект» в центре Барнаула, в результате которой пострадала девушка.

ДТП 3 декабря в Барнауле
ДТП 3 декабря в Барнауле
Сергей Егоров, Barnaul 22

Ранее сообщалось, что столкновение двух автомобилей привело к тому, что одно из транспортных средств выехало с дороги и врезалось в остановку.

В Госавтоинспекции уточняют, что ДТП произошло в 12:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова.

В результате столкновения автомобиля Nissan, которым управлял молодой человек 1998 года рождения, с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1959 года рождения, первая машина выехала на тротуар.

После этого водитель Nissan допустил наезд на девушку 1997 года рождения. «Пешеход с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение», — указывают в полиции.

В данный момент правоохранителями по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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