Подробности ДТП у ТЦ «Проспект» в центре Барнаула сообщили в ГИБДД

ГИБДД сообщила подробности аварии, случившейся днем 3 декабря рядом с ТЦ «Проспект» в центре Барнаула, в результате которой пострадала девушка.

Ранее сообщалось, что столкновение двух автомобилей привело к тому, что одно из транспортных средств выехало с дороги и врезалось в остановку.

В Госавтоинспекции уточняют, что ДТП произошло в 12:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова.

В результате столкновения автомобиля Nissan, которым управлял молодой человек 1998 года рождения, с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1959 года рождения, первая машина выехала на тротуар.

После этого водитель Nissan допустил наезд на девушку 1997 года рождения. «Пешеход с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение», — указывают в полиции.

В данный момент правоохранителями по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.