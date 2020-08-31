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Происшествия

Спасатели рассказали подробности пожара в расселенном доме в Барнауле

Ночью 31 августа в нежилом доме на ул. 1-я Западная, 49-а произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар в расселенном доме в Барнауле.
Пожар в расселенном доме в Барнауле.
22.mchs.gov.ru

Пожар охватил площадь около 250 кв. м. За 35 минут возгорание удалось локализовать, еще около 10 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации.

В результате пожара пострадали стены, кровля и перекрытия строения, частично рухнула крыша.

В тушении участвовало 40 человек и 10 единиц техники.

«Многоквартирный дом расселен, там никто не проживает. В настоящее время объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации на снос здания. Планируется, что дом снесут в первом квартале 2021 года», — добавили в пресс-службе администрации Барнаула.

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