Спасатели рассказали подробности пожара в расселенном доме в Барнауле

Пожар охватил площадь около 250 кв. м. За 35 минут возгорание удалось локализовать, еще около 10 минут потребовалось огнеборцам для полной ликвидации.
В результате пожара пострадали стены, кровля и перекрытия строения, частично рухнула крыша.
В тушении участвовало 40 человек и 10 единиц техники.
«Многоквартирный дом расселен, там никто не проживает. В настоящее время объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации на снос здания. Планируется, что дом снесут в первом квартале 2021 года», — добавили в пресс-службе администрации Барнаула.