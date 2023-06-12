Подробности смертельного ДТП, в котором заживо сгорели два человека в Алтайском крае

Стали известны подробности смертельного ДТП, в котором загорелись два легковых автомобиля в Славгородском районе. В результате аварии заживо сгорели два человека. Об этом сообщают в ГИБДД.

Страшная авария произошла 12 июня в Славгородском районе.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель, управляя Hyundai Accent, ехал по автодороге К-03 "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с НСО" со стороны села Кулунда в направлении города Славгород.

Он пошел на обгон и выехал на встречную полосу дороги. Автомобиль столкнулся с машиной ВАЗ-21011, которым управлял 45-летний мужчина. В результате столкновения автомобили загорелись.

Водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка автомобиля Hyundai - 35-летняя женщина - погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель и пассажир - 28-летний мужчина - автомобиля Hyundai и пассажиры автомобиля ВАЗ - 33-летняя женщина и шестилетний мальчик - получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медицинское учреждение.