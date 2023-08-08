8 августа
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Происшествия

Подробности смерти Светланы Джимбиновой, которую нашли в квартире спустя год после смерти

Тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой обнаружили в московской квартире спустя год после ее смерти, сообщает РБК.

Свечи.
Свечи.
СС0

Соседи вспомнили, что давно не видели женщину, и решили ее навестить. Однако, не достучавшись и не дозвонившись до Светланы, они подняли тревогу.

Полицейские вскрыли квартиру и увидели на полу мумифицированное тело.

Выяснилось, что Джимбинова скончалась еще в начале 2022 года - ей было 83.

Позже в "МК" поделились подробностями о последних годах жизни режиссера.

Оказалось, женщина - злостный должник. Коммунальщики поделились, что Светлана не платила за квартиру с декабря 2020 года и даже признались, что думали, что она умерла уже тогда.

Сумма за коммунальные услуги превысила 150 тыс. рублей. Коммунальщики отсудили долг, который стали снимать с пенсионного счета Джимбиновой.

В "МК" также отметили, что у женщины был ряд хронических заболеваний.

Светлана Джимбинова родилась 1 января 1940 года. Первым ее спектаклем стала "Золушка" в Театре имени Вахтангова в 1966 году. В число ее работ также "Старые друзья" (1968), "Кот в сапогах" (1974) и "Про Ивана-не-великана" (1980).

Ранее стало известно, рядом с кем похоронили Ирину Мирошниченко. Напомним, она скончалась в Москве 3 августа.

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