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Происшествия

Подробности вечерней аварии с экскаватором в Барнауле

Поздно вечером 16 января на улице Кутузова произошла авария с участием экскаватора-погрузчика. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайском краю.

Авария на улице Кутузова
Авария на улице Кутузова
Инцидент Барнаул

В 20:10 в районе дома № 21 по улице Кутузова 39-летний водитель экскаватора-погрузчика выехал на полосу со встречным движением и устроил массовое ДТП. Он столкнулся с автомобилями Freightliner, ММС Lancer, Hyundai Accent и KIA Soul.

В результате столкновения водитель Hyundai оказался травмирован. Ему оказали помощь в больнице, госпитализация ему не потребовалась.

Установлено, что у водителя экскаватора-погрузчика были признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«В отношении водителя экскаватора-погрузчика составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — сообщили в ведомстве.

Водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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