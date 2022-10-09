8 октября в 06:00 мск произошел подрыв грузовика, ехавшего по Крымскому мосту.
Он привел к возгоранию семи топливных цистерн, которые находились в составе находившегося на железнодорожной части поезда. Он двигался в сторону Краснодарского края.
В результате произошел сильный пожар. Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста.
Следственный комитет сообщил о трех погибших. Тела двух — мужчины и женщины — уже достали из воды. Предположительно, это были пассажиры автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком.
Также из-за взрыва выбило 250 окон в Керчи. Пострадали жилые дома, социальные учреждения, детские сады и школы, сообщили ТАСС.
Пожар на железнодорожных путях потушен. Удалось предотвратить возгорание не менее 25 вагонов с опасным грузом. Авиация завершила работу по тушению его последствий.
Также в Крыму начинают постепенно восстанавливать сообщение с материком. Движение только по одной ветке открыто для легковых автомобилей.
Открыто и железнодорожное сообщение. К 17 часам первые поезда смогли отправиться из Симферополя и Севастополя.
Да, президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает ТАСС.
По факту происшествия СК возбудил дело.
Также президент подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым.
По данным ТАСС, на данный момент никто официально не взял на себя ответственность за произошедшее.
Однако стал известен собственник подорванного грузовика, им оказался житель Краснодарского края. По месту его жительства проводят проверку.
В связи с инцидентом срок пребывания в санаториях и отелях Крыма будет продлено, несмотря на окончание срока. Все затраты будут компенсированы за счет средств республики.
Для туристов, которые отправились или выезжают из Крыма на автомобиле, развернули пункты питания и обогрева.
Также для туристов запустили федеральный кол-центр, работающий круглосуточно. Они могут получить консультацию специалистов по номеру:
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в течение суток составить план-график восстановления объекта. Он сообщил, что объемы работ по восстановлению моста уже определены и заказаны строительные материалы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сутки или двое понадобятся, чтобы определить, когда Крымский мост сможет заработать в прежнем режиме.
Пока граждан просят сократить количество поездок по мосту.