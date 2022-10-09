2

Что известно и погибших и пострадавших?

Следственный комитет сообщил о трех погибших. Тела двух — мужчины и женщины — уже достали из воды. Предположительно, это были пассажиры автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком.

Также из-за взрыва выбило 250 окон в Керчи. Пострадали жилые дома, социальные учреждения, детские сады и школы, сообщили ТАСС.