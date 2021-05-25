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Происшествия

Подростка из Алтайского края наградили за героическое спасение из пожара

Школьник из Быстроистокского района Алтайского края Максим Павлов удостоился награды за мужество в чрезвычайных ситуациях, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Школьник из Быстроистокского района стал лауреатом инициативы «Горячее сердце».
Школьник из Быстроистокского района стал лауреатом инициативы «Горячее сердце».
22.mchs.gov.ru

В Зале Славы Музея Победы в Москве прошла церемония награждения лауреатов инициативы «Горячее сердце». Подросток стал одним из 23 награжденных.

В 2019 году парень увидел дым в соседском доме, попросил сестру вызвать пожарных и, рискуя собственной жизнью, побежал на помощь.

Он спас из горящего дома хозяина жилья, инвалида второй группы, а затем снова вернулся и вынес на улицу газовый баллон, предотвратив взрыв.

Ранее Максима Павлова наградили нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

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