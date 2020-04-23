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24 апреля
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Происшествия

Подростка на Алтае заставили спрыгнуть со второго этажа. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования в Рубцовске 15-летнего подростка, которого вынудили спрыгнуть с высоты второго этажа.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Как сообщили в региональном управлении СКР, днем 18 апреля на строящемся объекте в Рубцовске 42-летний местный житель, угрожая палкой 15-летнему парню, вынудил его спрыгнуть с высоты второго этажа вниз.

«В результате падения несовершеннолетний ударился о деревянное ограждение и получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга», — констатируют в ведомстве.

По данному факту возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Расследование продолжается.

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