9 марта
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Происшествия

Подростка нашли мертвым после дня рождения друга в Алтайском крае

В Заринском районе 16-летнего молодого человека нашли мертвым, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

По данным следствия, 7 марта в с. Хмелевка подросток отмечал день рождения товарища. После окончания праздника он проводил своего друга и собирался вернуться домой.

Однако до дома он так и не дошел. Тело школьника с признаками обморожения нашли на участке недалеко от дома.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В связи со смертью несовершеннолетнего, прокуратура Алтайского края проверяет работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе.

Ранее подросток пропал в городе-миллионнике.

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