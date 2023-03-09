Подростка нашли мертвым после дня рождения друга в Алтайском крае

По данным следствия, 7 марта в с. Хмелевка подросток отмечал день рождения товарища. После окончания праздника он проводил своего друга и собирался вернуться домой.

Однако до дома он так и не дошел. Тело школьника с признаками обморожения нашли на участке недалеко от дома.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В связи со смертью несовершеннолетнего, прокуратура Алтайского края проверяет работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе.

Ранее подросток пропал в городе-миллионнике.