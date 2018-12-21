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Подростка осудили за кражу игрушек из чужой квартиры в Алтайском крае

В Алтайском крае 17-летнего жителя одного из сел Шипуновского района осудили за кражу детских игрушек из квартиры местной жительницы, пишет СУ СКР по региону.

Детские игрушки.
Детские игрушки.
Михаил Хаустов

Следствие и суд установили, что 1 августа 2018 года парень проходил мимо одного из домов и предложил своему младшему двоюродному брату что-нибудь украсть из чужой квартиры.

Подростки при помощи металлической кочерги выставили раму из окна и проникли в жилище. Убедившись, что внутри никого нет, они сложили в пакет детские игрушки и убежали.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых. 17-летний обвиняемый полностью признал вину. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно. Младший брат злоумышленника не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Семьи, где проживают дети, поставлены комиссией по делам несовершеннолетних на учет как находящиеся в социально опасном положении с разработкой плана мероприятий по реабилитации несовершеннолетних, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли участкового.

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