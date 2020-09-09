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10 сентября
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Происшествия

Подростки наелись конфет с могил и стали громить надгробия

Школьники из поселка Красное-на-Волге Костромской области поели конфет с могил и сломали почти два десятка надгробий.

Кладбище.
Кладбище.
Анна Зайкова, altapress.ru.

С заявлением в полицию обратился директор кладбища.

Он обходил территорию и обнаружил, что 19 надгробий перевернуты, а два из них разбиты. Полицейские выяснили, что к этому причастны двое подростков 12 и 13 лет.

Мальчики пришли на кладбище за конфетами. Они заметили, что одно из надгробий плохо закреплено, раскачали его и уронили, пишет Lenta.ru. Школьникам «понравился процесс», и они решили сделать то же самое с другими памятниками, которые смогли сдвинуть.

Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей детей за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, сообщается на сайте областного главка МВД России.

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