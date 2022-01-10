Подростки нашли в коробке новорожденную девочку на трассе у сибирского села

Ее обнаружили подростки, которые вышли на прогулку.

«Мы просто брели, гуляли. И заметили коробку на обочине. Подошли поближе, услышали какой-то писк. Подумали сначала, что в коробке щенки. Там внутри девочка новорожденная! Лежала, как куколка, маленькая такая. На ней даже одежды никакой не было: в тряпочку просто завернута, а рядом с ней — бутылочка с какой-то смесью», — рассказал «КП-Новосибирск» один из обнаруживших младенца подростков.

Мальчики попытались остановить проезжающие машины, но ни одна не притормозила. Тогда они позвонили родителям, которые сразу приехали и отвезли ребенка в больницу. Медики осмотрели девочку и не обнаружили у нее повреждений или обморожений, однако ребенка все-равно госпитализировали.

Семейная пара думает над удочерением ребенка, пишет Тайга.инфо. Полиция устанавливает личности родителей девочки.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее сообщалось, что полицейские нашли мать младенца, чье тело было обнаружено в мусорном баке.