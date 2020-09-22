Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Подростки танцевали у Вечного огня, чтобы хайпануть в TikTok. Инцидент проверяет прокуратура

Вечный огонь в Кирове превратился в подростковую дискотеку. Несколько девушек танцевали у воинского мемориала и снимали происходящее на видео. Областная прокуратора проводит проверку, пишет РИА «Новости».

Фотограф. Камера.
Фотограф. Камера.
СС0

Прокуратура Кировской области проводит проверку после появления в СМИ видео с танцующими девушками у Вечного огня в Кирове.

Ранее в местном сообществе ВКонтакте опубликовали видео, на котором три девушки странно танцуют у Вечного огня. Сообщалось, что девушки снимали видеоролики для TikTok.

«Ни у кого из них не возникло мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хайп и ничего святого», — написали авторы публикации.

Прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость