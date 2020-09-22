Подростки танцевали у Вечного огня, чтобы хайпануть в TikTok. Инцидент проверяет прокуратура

Прокуратура Кировской области проводит проверку после появления в СМИ видео с танцующими девушками у Вечного огня в Кирове.
Ранее в местном сообществе ВКонтакте опубликовали видео, на котором три девушки странно танцуют у Вечного огня. Сообщалось, что девушки снимали видеоролики для TikTok.
«Ни у кого из них не возникло мысли, что они стоят на мемориале памяти воинам-кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Хайп и ничего святого», — написали авторы публикации.
Прокуратура организовала проверку по данному инциденту. В настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения.