Подростки в Новосибирске избили сверстника за «изнасилование» ребенка

В группе «Инцидент. Новосибирск» опубликовали видео, на кадрах которого несколько парней избивают сверстника. Затем они поставили свою жертву на колени и заставили просить прощения за некое «изнасилование» маленькой девочки. Правоохранительные органы и местный омбудсмен выясняют подробности инцидента.

Судя по видео, сначала молодые люди по очереди устроили спарринг, а потом заставили парня встать на колени и просить прощения за домогательства и якобы изнасилование сестры одного знакомого.

Один из участников драки рассказал НГС, что тот парень домогался до 9-летней девочки.

«Я не могу сказать, до чего это дошло, но сам факт никто из компании не ставит под сомнение. Как и сам этот „потерпевший“. А насчёт извинений и спарринга — скажу, что там, по сути, ничего и не было. Просто поговорили, не покалечили, все живы-здоровы», — рассказал он журналистам.

Также он отметил, что это произошло еще 1 апреля и пострадавший даже написал расписку, что не имеет претензий. Кто выложил видео в сеть — парень не знает.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко на своей странице в Facebook сообщила, что взяла ситуацию на особый контроль. По ее данным, пострадавший — несовершеннолетний студент Новосибирского архитектурно-строительного колледжа.

«После подтверждения обстоятельств, изложенных в СМИ, необходимо будет рассмотреть вопросы об оказании надлежащей медицинской и психологической помощи и организации профилактической работы в данном образовательном учреждении. Сегодня мои помощники посетят колледж и встретятся с его руководством. Дальше будем работать все вместе», — написала она.

Ранее сообщалось, что участники драки — тоже студенты этого колледжа, но позже это опроверг директор учреждения Сергей Аверьяскин. Также он подал в суд и обратился в Роскомнадзор по поводу публикаций новосибирских СМИ, содержащих эту информацию, пишет РБК.