В Сибири подростки зверски избили сверстника и сняли видео

Группа молодых людей зверски избила подростка в новосибирском Барабинске. Один из участников снял все на телефон. Кадры попали к местному депутату, который уже обратился в правоохранительные органы.

Известно, что один из подростков с размаха ударил ногой по лицу сверстнику. Тот упал и потерял сознание. Друг пострадавшего рассказал, что хулиганам якобы не понравился внешний вид подростка, в частности их не устроила прическа, пишут в местном паблике «АСТ-54».

Видео попало к депутату городского совета Барабинска Константину Терещенко. Он сообщил о драке в следственный комитет. Отмечается, что личности участников драки уже установлены.

Областная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о профилактике преступлений и правонарушений межмуниципальным отделом МВД «Барабинский», школами № 92 и № 1, где обучаются подростки.

Тайга.инфо отмечает, что эти же молодые люди участвовали еще в одной драке: втроем напали на другого подростка.