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Происшествия

Подростки жестоко избили 51-летнего мужчину в Алтайском крае

Два 16-летних подростка жестоко избили жителя Тальменского района, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Мужчина жив, но получил тяжкий вред здоровью.

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля в одном из сел Тальменского района. Подробности случившегося пока неизвестны.

Проверку ведет следственный отдел по ЗАТО Сибирский.

Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.

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