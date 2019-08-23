Подростки жестоко избили 51-летнего мужчину в Алтайском крае

По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля в одном из сел Тальменского района. Подробности случившегося пока неизвестны.
Проверку ведет следственный отдел по ЗАТО Сибирский.
Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.
Два 16-летних подростка жестоко избили жителя Тальменского района, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Мужчина жив, но получил тяжкий вред здоровью.
По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля в одном из сел Тальменского района. Подробности случившегося пока неизвестны.
Проверку ведет следственный отдел по ЗАТО Сибирский.
Правоохранители изучают все обстоятельства произошедшего.
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