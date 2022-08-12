Подростки жестоко расправились со сверстником в Красноярском крае

Группа подростков напала на своего приятеля в Ачинске (Красноярский край) 4 августа. Мальчик попал в больницу с ножевыми ранениями и сотрясением мозга. Об этом сообщает ИА «Запад24» .

14-летнего Костю госпитализировали 4 августа.

«У Кости было восемь тычек в животе от ножа, <…> а в ноге — ножевое ранение, позже в больнице накладывали швы. От удара стеклянной бутылкой по голове — сотрясение мозга. По всему телу — резаные раны: в палках, которыми его били, скорее всего, были гвозди <…> Ему спасло жизнь только то, что когда он остался один, сук на дереве обломился, и Костя упал на землю…», — рассказала мама пострадавшего.

По словам женщины, два года назад мальчик завел трех друзей. Один в их команде был лидером.

Мама Кости не замечала между ними разногласий. Подростки вместе гуляли, играли, а затем возвращались домой.

Позже Костю обвинили его в том, что он украл 2,5 тыс. рублей у бабушки одного из приятелей. Но он уверяет, что этого не делал и узнал о «своей» краже в момент избиения.

Пресс-служба МО МВД России «Ачинский» сообщает, что подростки заманили Костю на берег реки Чулым, чтобы якобы отдать ему личную вещь. Когда он пришел, на него напали и избили. Кроме того, у парня отняли сотовый телефон.

Разбитый телефон. CC0

«Запад24» отмечает, что двое подростков уже стояли на учете по делам несовершеннолетних. Начальник местной полиции Дмитрий Брянский постановил поместить их в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Исковые заявления в отношении указанных подростков рассмотрел Ачинский городской суд 7 августа. Юных правонарушителей направили в ЦВСНП ГУ МВД России по региону на 30 суток.

Но мать Кости опасается, что ребята выйдут и начнут мстить ему.

Ранее в Новосибирске пятеро подростков избили парня с покрашенной челкой.