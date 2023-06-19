19 июня
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Происшествия

Подросток из Новосибирской области вымогал деньги с фейковой страницы бабушки

16-летний внук решил подставить мать своего отчима в соцсетях после того, как женщина уличила его в воровстве, сообщает «КП-Новосибирск».

Мошенники.
Мошенники.
unsplash.com

53-летняя жительница Маслянинского района Новосибирской области опубликовала пост, в котором просила о помощи. Мошенник создал страницу с фотографией Татьяны и вымогал деньги.

«Куда с этим обратиться? Как доказать?» – писала в посте женщина.

Татьяна уверена, это сделал внук за то, что она не позволила подростку совершить кражу.

Позабавился с кошкой

Сын Татьяны недавно женился и стал отчимом 16-летнему Андрею (имя изменено). Поведение пасынка шокировало всех.

Женщина вспоминает, как новоиспеченный внук ради забавы скинул кошку в уличный туалет. Пока отчим доставал бедное животное, мальчик веселился и смеялся. Кошку вытащили, но она вскоре умерла.

Этот инцидент был только началом.

Поймала с поличным

Татьяна рассказала, как поймала мальчика на воровстве.

Женщина увидела, как Андрей с двумя парнями зашел на участок ее свекра – родственники живут напротив друг друга. Друзья хотели вынести с территории железо.

Когда Татьяна зашла на участок, внук стал отговариваться, что кроме него больше никого нет, а «подельники» прятались в гараже. В тот момент подошел свекр и прогнал парней.

Женщина считает, что это стало причиной мести:

«Он создал фейковую страницу с моим фото и стал писать моим друзьям, выманивать деньги. А когда они ему отказывали, он их материл. Я об этом узнала, когда друзья стали мне звонить и спрашивать, на что мне нужны деньги».

Татьяна не сомневается в виновности внука и хочет, чтобы подросток ответил по закону. За подобные действия ему может грозить штраф.

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