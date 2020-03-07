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Происшествия

Подросток на Алтае стащил семь мешков кедровых шишек у трудяги-односельчанина

Несовершеннолетний житель села Турочак в Горном Алтае подозревается в краже кедрового ореха у односельчанина.

Кедровые орехи.
Кедровые орехи.
СС0

Как сообщили в республиканском МВД, преступление было совершено еще в октябре прошлого года.

Подросток, зная о том, что 32-летний односельчанин занимается заготовкой кедрового ореха и хранит заготовленную шишку на территории своего домовладения, решил совершить кражу.

Ночью злоумышленник проник во двор потерпевшего, откуда вынес семь мешков с шишкой. Похищенное он спрятал в лесу, а затем продал заготовителю за девять с небольшим тысяч рублей.

Пропажу сырья потерпевший заметил спустя месяц, когда сдавал шишку закупщику, но заявлять об этом в полицию не стал. Заявление с просьбой о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности сельчанин написал лишь тогда, когда узнал от оперативников о том, что кража раскрыта. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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