Подросток на Алтае стащил семь мешков кедровых шишек у трудяги-односельчанина

Несовершеннолетний житель села Турочак в Горном Алтае подозревается в краже кедрового ореха у односельчанина.

Как сообщили в республиканском МВД, преступление было совершено еще в октябре прошлого года.

Подросток, зная о том, что 32-летний односельчанин занимается заготовкой кедрового ореха и хранит заготовленную шишку на территории своего домовладения, решил совершить кражу.

Ночью злоумышленник проник во двор потерпевшего, откуда вынес семь мешков с шишкой. Похищенное он спрятал в лесу, а затем продал заготовителю за девять с небольшим тысяч рублей.

Пропажу сырья потерпевший заметил спустя месяц, когда сдавал шишку закупщику, но заявлять об этом в полицию не стал. Заявление с просьбой о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности сельчанин написал лишь тогда, когда узнал от оперативников о том, что кража раскрыта. Сумма причиненного ущерба составила 14 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.