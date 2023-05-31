Подросток перегонял табун лошадей, случайно упал в водоем и утонул

Школьник верхом перегонял табун лошадей через водоем. В какой-то момент мальчик не удержался в седле, упал в воду и утонул, указывает Газета.Ru.

Местные жители нашли тело погибшего и передали родственникам.

Ранее микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка.

Авария произошла на шоссе Ленточный бор. Микроавтобус оказался в реке почти полностью под водой. Неизвестно, как это произошло. Очевидцы сообшают, что в машине находились отец с сыном.

Утонувший автомобиль вытаскивали самогрузом. С его помощью вытащили пассажиров микроавтобуса. На опубликованных кадрах видно, что сначала им пришлось вылезли через окно на крышу автомобиля, а затем их перенесли на берег.