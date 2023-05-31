1 июня
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Происшествия

Подросток перегонял табун лошадей, случайно упал в водоем и утонул

В Казахстане обнаружили тело 12-летнего мальчика в искусственном водоеме, сообщает «Мой город».

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Школьник верхом перегонял табун лошадей через водоем. В какой-то момент мальчик не удержался в седле, упал в воду и утонул, указывает Газета.Ru.

Местные жители нашли тело погибшего и передали родственникам.

Ранее микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка.

Авария произошла на шоссе Ленточный бор. Микроавтобус оказался в реке почти полностью под водой. Неизвестно, как это произошло. Очевидцы сообшают, что в машине находились отец с сыном.

Утонувший автомобиль вытаскивали самогрузом. С его помощью вытащили пассажиров микроавтобуса. На опубликованных кадрах видно, что сначала им пришлось вылезли через окно на крышу автомобиля, а затем их перенесли на берег.

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