Подросток пережил клиническую смерть после ЧП в аквапарке Новосибирска

16-летний житель Новосибирска пережил клиническую смерть и впал в кому после ЧП в местном аквапарке. Врачи не делают прогнозов относительно его дальнейшего состояния.

Сотрудники «Скорой помощи», прибывшие на место происшествия, смогли откачать парня и доставили его в реанимационное отделение больницы № 34.

«Он находится в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. состояние крайне тяжелое. Прогнозов никто никаких не дает», — рассказала порталу НДН пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Что именно привело к несчастному случаю, выяснит полиция, которая уже назначила проверку. По словам очевидцев, парень нырнул и зацепился, возможно цепочкой, за металлическую конструкцию и не смог вынырнуть.