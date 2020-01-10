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Происшествия

Подросток пережил клиническую смерть после ЧП в аквапарке Новосибирска

16-летний житель Новосибирска пережил клиническую смерть и впал в кому после ЧП в местном аквапарке. Врачи не делают прогнозов относительно его дальнейшего состояния.

Аквапарк в Новосибирске
Аквапарк в Новосибирске
https://www.instagram.com/p/BzVhQm8FVht/

Сотрудники «Скорой помощи», прибывшие на место происшествия, смогли откачать парня и доставили его в реанимационное отделение больницы № 34.

«Он находится в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. состояние крайне тяжелое. Прогнозов никто никаких не дает», — рассказала порталу НДН пресс-секретарь минздрава Новосибирской области Светлана Шуваева.

Что именно привело к несчастному случаю, выяснит полиция, которая уже назначила проверку. По словам очевидцев, парень нырнул и зацепился, возможно цепочкой, за металлическую конструкцию и не смог вынырнуть.

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