16-летний подросток погиб, когда катался на тюбинге в поселке Сорокино города Бийска. Тюбинг был прицеплен к автомобилю ВАЗ-21150. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Подросток погиб, когда катался на тюбинге - он столкнулся с автомобилем

Инцидент произошел 20 ноября. Подросток решил покататься на тюбинге и прицепил его буксировочным тросом к автомобилю своего совершеннолетнего знакомого.

Автомобиль с прицепленным к нему тюбингом ехал по дорогам поселка. Вдруг во время езды тюбинг вместе с подростком вылетел на обочину дороги. Там он столкнулся с припаркованным автомобилем.

16-летний парень получил травмы, от которых скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура Бийска проводит проверку в связи с гибелью подростка.

Она устанавливает причины произошедшего, условия проживания и воспитания несовершеннолетней в семье. Позже оценят работу органов системы профилактики. Проведение проверки продолжается.

Также контролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью ребенка.