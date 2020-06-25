Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Подросток попал под каток в свой первый рабочий день в бригаде, которая трудилась неофициально

В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего подростка под асфальтоукладочным катком, сообщает ТАСС.

Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Ремонт алтайских дорог по нацпроекту.
Дмитрий Лямзин.

Инцидент произошел 23 июня. Несовершеннолетний вышел на работу в составе бригады, занимавшейся дорожным ремонтом неофициально.

«Работал на укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков города Тулун. Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия. Установлено, что бригада работала неофициально, у подростка был первый рабочий день», — рассказали в СК.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают рабочих и бизнесмена, который нанял людей.

Возбудили дело по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость