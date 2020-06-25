Подросток попал под каток в свой первый рабочий день в бригаде, которая трудилась неофициально

Инцидент произошел 23 июня. Несовершеннолетний вышел на работу в составе бригады, занимавшейся дорожным ремонтом неофициально.
«Работал на укладке асфальта в микрорайоне Угольщиков города Тулун. Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия. Установлено, что бригада работала неофициально, у подростка был первый рабочий день», — рассказали в СК.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают рабочих и бизнесмена, который нанял людей.
Возбудили дело по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».