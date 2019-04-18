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18 апреля
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Происшествия

Подросток-рецидивист из Алтайского края ограбил родную бабушку

В Алтайском крае заключен под стражу 16-летний житель Тальменского района, которого обвинили в совершении пяти краж, сообщает СК по краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Подросток отбывал наказание в виде условного лишения свободы, но с февраля по апрель 2019 года юноша совершил несколько краж на территории Тальменского района. Он проникал в хозяйственные постройки и дома местных жителей, похищая бытовую технику, инструменты и деньги. Среди потерпевших также оказалась родная бабушка обвиняемого.

Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

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