Подросток-рецидивист из Алтайского края ограбил родную бабушку

В Алтайском крае заключен под стражу 16-летний житель Тальменского района, которого обвинили в совершении пяти краж, сообщает СК по краю.

Подросток отбывал наказание в виде условного лишения свободы, но с февраля по апрель 2019 года юноша совершил несколько краж на территории Тальменского района. Он проникал в хозяйственные постройки и дома местных жителей, похищая бытовую технику, инструменты и деньги. Среди потерпевших также оказалась родная бабушка обвиняемого.



Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.