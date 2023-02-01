1 февраля
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Происшествия

Подросток в сибирском городе получил пулю в лицо из травмата

14-летнему жителю Юрги выстрелили в лицо из травматического оружия, пишет Mash Siberia.

Полиция ночью. ДТП.
Полиция ночью. ДТП.
vedtver.ru

По словам родителей, инцидент произошел, когда мальчик возвращался вечером домой. Он не смог разойтись с прохожим мужчиной и задел его локтем. После чего получил пулю в район скулы.

Стрелок с места скрылся.

Следователи предполагают, что виновником мог стать местный стоматолог.

«Школьника отправили в больницу с пробитой скулой. Подозреваемый — владелец местной стоматологии с не самой лучшей репутацией (отзывы клиентов на фото)» — пишет Telegram-канал.

Уточняется, что 53-летний Павел вины не признает. Правоохранительные органы ждут выздоровления мальчика, чтобы выяснить все детали.

Ранее 13-летний подросток устроил стрельбу в Восточном Иерусалиме.

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