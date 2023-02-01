Подросток в сибирском городе получил пулю в лицо из травмата

По словам родителей, инцидент произошел, когда мальчик возвращался вечером домой. Он не смог разойтись с прохожим мужчиной и задел его локтем. После чего получил пулю в район скулы.

Стрелок с места скрылся.

Следователи предполагают, что виновником мог стать местный стоматолог.

«Школьника отправили в больницу с пробитой скулой. Подозреваемый — владелец местной стоматологии с не самой лучшей репутацией (отзывы клиентов на фото)» — пишет Telegram-канал.

Уточняется, что 53-летний Павел вины не признает. Правоохранительные органы ждут выздоровления мальчика, чтобы выяснить все детали.

Ранее 13-летний подросток устроил стрельбу в Восточном Иерусалиме.