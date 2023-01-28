СМИ: 13-летний подросток устроил стрельбу в Восточном Иерусалиме

В Восточном Иерусалиме 13-летний подросток устроил стрельбу 28 января. В результате два человека получили серьезные ранения, передает ТАСС.

Мальчика зовут Мухаммед Алият, он живет в Восточном Иерусалиме. При задержании подростка ранили. Ему оказали медпомощь и увезли в больницу.

Стрелявшего уже допросили сотрудники спецслужб.

За последние сутки это второй инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме. Вечером 27 января у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков совершили теракт, там погибли семь человек, и ранили троих.

По данным полиции, террорист действовал в одиночку. Его ликвидировала полиция.