«Подставил страну, которой служил»: экс-замглавы ПФР произнес эмоциональную речь на суде

В суде второй инстанции 59-летний фигурант демонстрировал раскаяние, пишет bfm.ru.

Четверо адвокатов фигуранта просили отменить решение Басманного суда столицы, который заключил признавшего вину и оформившего явку с повинной фигуранта под стражу до 9 сентября.

В суде второй инстанции адвокаты апеллировали к тому, что решение об аресте районный суд мотивировал лишь результатами оперативно-розыскной деятельности, в которых говорилось, что чиновник выезжал за пределы РФ. На этом основании судья Наталия Дударь пришла к выводу, что Иванов может скрыться.

Адвокат заявил, что СК «формирует негативную практику», добиваясь ареста признавших вину фигурантов. При этом есть случаи, когда чиновники более высокого уровня берут гораздо больше, но их помещают под домашний арест, говорил адвокат.

«С такой порочной практикой надо бороться», — заявил защитник, имея в виду отправку своего клиента в «Лефортово».

Речь фигуранта

Сам Иванов выступил трижды и произнес довольно прочувствованную речь. Он также просил о домашнем аресте. Фигурант заявил: он осознал, что совершил «серьезный проступок, подставил страну, которой служил, а также семью: жену, родителей и детей».

Он признался, что если и будет «просить о каком-то снисхождении, то только с учетом возраста его родителей», которым 84 года и 85 лет.

Бывший замглавы ПФР уверил, что не будет скрываться, к тому же у него нет имущества в других регионах РФ или за рубежом, а общегражданский и заграничный паспорта вместе с удостоверением офицера запаса он сдал следователям. Арестованный рассказал, что добровольно выдал ключи от рабочего сейфа, все электронные коды и написал заявление о своем увольнении.

«В первый же день задержания мною была написана явка с повинной, в которой подтверждается факт получения денежных средств. Соответственно, у меня нет мотивов угрожать свидетелям по делу», — сказал он.

Обвиняемый просил суд учесть, что у него на иждивении находятся жена-пенсионерка, родители и «в силу жизненных обстоятельств» внучка.

Без удовлетворения

Следователь Тагир Габдрахманов просил оставить решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения.

«Иванов не признал вину. Он отказался высказывать свою позицию по предъявленному обвинению. Это отражено в протоколе допроса», — неожиданно заявил он и добавил, что «оснований для избрания иной меры пресечения следствие в настоящее время не усматривает».

Иванову инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).