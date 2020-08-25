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Происшествия

Подсудимый Ефремов вернул себе адвоката Пашаева

Адвокат Эльман Пашаев подтвердил ТАСС, что вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о ДТП.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

«Да, только что мы вновь заключили соглашение. Большего сказать не могу пока», — заявил 24 августа Пашаев.

Ранее один из источников агентства сообщил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера.

«Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего», — заявил собеседник агентства.

Ефремов отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской 21 августа. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Михаил Ефремов обвиняется в том, что устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Суд избрал меру пресечения Ефремову — домашний арест.

Следующее судебное заседание назначено на 31 августа.

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