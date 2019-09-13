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Происшествия

Подземный толчок в пятницу, 13-го: подробности о сильном землетрясении на Алтае

В МЧС altapress.ru рассказали подробности о землетрясении, которое утром 13 сентября почувствовали жители Алтайского края и Республики Алтай.

Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.

Представитель ГУ МЧС по Республике Алтай сообщил, что данные о сейсмическом событии поступили в экстренное ведомство в 11:15.

По имеющейся информации, эпицентр подземного толчка находился в 30 км севернее Акташа. Землетрясение имело показатель магнитуды 5,3.

Жители Республики Алтай и Алтайского края ощущали колебания, однако системы жизнеобеспечения в результате сейсмического события не пострадали. Жертв нет.

В настоящее время проводятся осмотры зданий и объектов на предмет возможных повреждений в результате землетрясения.

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