Подземный толчок в пятницу, 13-го: подробности о сильном землетрясении на Алтае

Представитель ГУ МЧС по Республике Алтай сообщил, что данные о сейсмическом событии поступили в экстренное ведомство в 11:15.
По имеющейся информации, эпицентр подземного толчка находился в 30 км севернее Акташа. Землетрясение имело показатель магнитуды 5,3.
Жители Республики Алтай и Алтайского края ощущали колебания, однако системы жизнеобеспечения в результате сейсмического события не пострадали. Жертв нет.
В настоящее время проводятся осмотры зданий и объектов на предмет возможных повреждений в результате землетрясения.