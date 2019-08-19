Поджигатель знаменитой школы в Алтайском крае отделался условным сроком

Виновником пожара, произошедшем ровно год назад в школе алтайского села Верх-Жилино, на родине космонавта № 2 Германа Титова, признали местного жителя, стало известно altapress.ru. Школа была восстановлена еще в 2018 году, а обвинительный приговор мужчине вынесли уже в 2019-м. На суде он свою вину не признал, а отделался условным сроком.

Главная версия — поджог

Школа в селе Верх-Жилино, на родине космонавта № 2 Германа Титова, сгорела 18 августа 2018 года. Из материалов суда следует, что накануне пожара эта школа была принята к учебному году и претендовала на то, чтобы занять 1-е место по уровню подготовки.

Главной версией причин пожара сразу же стал поджог. И в дальнейшем эксперты исключили такую причину как аварию на электрооборудовании. Обвинение предъявили местному жителю Дмитрию Наймушину, который когда-то учился в этой школе, окончил ее и после службы в армии вернулся в село.

Школа в Верх-Жилино после пожара. Barnaul22.

Линия защиты

На следствии Наймушин признал вину. К тому же о том, что поджег школу, он сам говорил одному из свидетелей. Но на суде он сказал, что признался под давлением следователя, и не поджигал школу. Однако суд пришел к выводу, что это его способ защиты от предъявленного обвинения, мужчина хочет избежать ответственности, а доказательств вины достаточно.

Но свидетелей того, как он проник в школу, не было. Учился Наймушин в школе хорошо, конфликтов у него ни с кем не было, поэтому и мотивов поджигать как будто не было. Мальчика воспитывали в семье деда, так как мать погибла, а отец, по словам деда, ребенком не интересовался.

Обвинение строилось на признании мужчины и отпечатках его пальцев, снятых на окнах — в месте проникновения в здание.

Школа в Верх-Жилино после пожара. Barnaul22.

Картина поджога

Как прозвучало на суде, Наймушин, употребив некоторое количество алкоголя, проник в школу, выдавив стекло. Затем зашел в кабинет директора и зажигалкой поджег бумагу из шкафа. В спортзале школы он поджег книги, лежавшие на полу, и волейбольную сетку.

Из-за пожара выгорели два кабинета, полы и перекрытия, все помещения покрылись гарью. Огонь уничтожил 60 учебников и методических пособий, ноутбук, принтеры, музыкальный центр, фотоаппарат, электронный микроскоп, мебель и многое другое.

Что решил суд

Ущерб, нанесенный зданию пожаром, является значительным: 1,2 млн рублей Косихинском району и 513 тыс. рублей самой школе. Суд признал его виновным и назначил ему наказание — 2 года 2 месяца условно. Также он обязан выплатить школе и району сумму ущерба.

Обжаловать приговор Наймушин не стал, решение в ступило в силу в начале июня 2019 года.

Школа в Верх-Жилино после ремонта. altairegion22.ru

Что со школой

Школу восстановили еще в 2018 году, в октябре дети начали в ней учиться. Пока шел ее ремонт, они учились в Косихе.

На суде прозвучало, что на восстановление школы из краевого бюджета выделено более 8 млн. рублей из краевого бюджета и 243 тыс. — из местного. Затем на дополнительные работы из краевого бюджета выделили еще около 1,5 млн, а Косихинская школа на подвозе детей из Верх-Жилино израсходовала 54 тыс. рублей — на бензин.