15 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

Пассажирский поезд сбил женщину на станции Табуны около 21:40 14 марта, сообщает подписчица «Инцидент Барнаул».

Поезд сбил женщину.
Поезд сбил женщину.
"Инцидент Барнаул"

По предварительным данным, женщина шла с мужем из больницы и поскользнулась. Очевидцы сообщают, что пострадавшая скончалась на месте.

Станция Табуны находится недалеко от Славгорода. Транспорт двигался по маршруту Татарская — Барнаул.

Один из пассажиров поезда рассказал, что поезд резко встал и стоял больше часа, людей не выпускали, от окон отогнали.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае. 64-летний житель села Шипуново попал под колеса грузового поезда. Выжить ему не удалось.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость