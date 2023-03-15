Поезд насмерть сбил женщину в Алтайском крае

По предварительным данным, женщина шла с мужем из больницы и поскользнулась. Очевидцы сообщают, что пострадавшая скончалась на месте.
Станция Табуны находится недалеко от Славгорода. Транспорт двигался по маршруту Татарская — Барнаул.
Один из пассажиров поезда рассказал, что поезд резко встал и стоял больше часа, людей не выпускали, от окон отогнали.
Ранее грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае. 64-летний житель села Шипуново попал под колеса грузового поезда. Выжить ему не удалось.