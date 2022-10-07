Поезд сбил девушку в Новосибирской области

В момент, когда девушка переходила железнодорожные пути, ее сбил грузовой поезд.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Барабинская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.
23-летняя девушка попала под поезд в городе Чулым Новосибирской области 6 октября. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».
В момент, когда девушка переходила железнодорожные пути, ее сбил грузовой поезд.
Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Барабинская прокуратура выясняет все обстоятельства происшествия.
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