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Происшествия

Поезд сбил подростка в наушниках в Алтайском крае

В Алтайском крае на железнодорожной станции Табуны погиб 16-летний местный житель, сообщает «Инцидент Барнаул».

Поезд сбил подростка. Алтайский край, станция Табуны.
Поезд сбил подростка. Алтайский край, станция Табуны.
vk.com/incident22.

Трагедия произошла вечером 1 сентября. Предварительно установлено, что подросток в наушниках переходил железнодорожные пути.

Согласно объяснительной локомотивной бригады, за 500 метров до пешеходного настила машинист увидел идущего человека.

«Подали несколько сигналов большой громкости, человек не реагировал, машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновение избежать не удалось», — рассказали в паблике о действиях бригады.

Подросток скончался на месте происшествия в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Ранее 18-летняя девушка попала под поезд на железнодорожной станции Заринская в Алтайском крае.

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