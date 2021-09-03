Поезд сбил подростка в наушниках в Алтайском крае

Трагедия произошла вечером 1 сентября. Предварительно установлено, что подросток в наушниках переходил железнодорожные пути.

Согласно объяснительной локомотивной бригады, за 500 метров до пешеходного настила машинист увидел идущего человека.

«Подали несколько сигналов большой громкости, человек не реагировал, машинист применил экстренное торможение за 400 метров до пострадавшего, но столкновение избежать не удалось», — рассказали в паблике о действиях бригады.