Поезд сошел с рельсов в Алтайском крае: подробности

Как сообщили пресс-службе Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, инцидент случился на Казахстанской железной дороге, небольшой участок которой проходит по территории Алтайского края.
«К ЗСЖД эта дорога не имеет никакого отношения», — отметил представитель пресс-службы.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, сообщили, что ликвидацией последствий инцидента, вероятнее всего, будет заниматься казахстанская сторона.
«Железная дорога — казахстанская, поезд — казахстанский. К ликвидации последствий случившегося будут привлекаться силы и средства со стороны Казахстана», — отметили в экстренном ведомстве.
Официальной информации о пострадавших в результате ЧП до сих пор нет.