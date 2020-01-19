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Происшествия

Поезд сошел с рельсов в Алтайском крае: подробности

Подробности схода с рельсов железнодорожного снегоочистителя в Локтевском районе Алтайского края стали известны редакции altapress.ru.

ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
ЧП на железной дороге в Локтевском районе.
vk.com/barneos22.

Как сообщили пресс-службе Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, инцидент случился на Казахстанской железной дороге, небольшой участок которой проходит по территории Алтайского края.

«К ЗСЖД эта дорога не имеет никакого отношения», — отметил представитель пресс-службы.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, сообщили, что ликвидацией последствий инцидента, вероятнее всего, будет заниматься казахстанская сторона.

«Железная дорога — казахстанская, поезд — казахстанский. К ликвидации последствий случившегося будут привлекаться силы и средства со стороны Казахстана», — отметили в экстренном ведомстве.

Официальной информации о пострадавших в результате ЧП до сих пор нет.

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