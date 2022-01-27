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Происшествия

22 поезда с российским грузом заблокированы в Казахстане

На территории Казахстана уже почти три недели простаивают более 1,6 тыс. вагонов (22 железнодорожных состава) с российскими грузами.

Железная дорога.
Железная дорога.
сибфоут.мвд.рф

Поводом для блокировки стала неуплата провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС).

По состоянию на 27 января, срок простоя достигает 20 дней.

В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления.

КТЖ отказывается разрешить движение составов, пока перевозку не оплатят.

При этом в АОЖДПС утверждают, что действовали согласно правилам. Передать средства должен был казахстанский экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.». Он получил на эти цели 370 млн рублей, после чего скрылся с ними, и отыскать его не могут.

Один из собеседников издания заметил, что не понимает, как вагоны прошли погранпереход и оказались в Казахстане при задолженности по платежам, пишет Lenta.ru. Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин не исключил, что в махинации замешаны сами сотрудники КТЖ.

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