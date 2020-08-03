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Происшествия

Поездка на катамаране унесла жизнь туристки на Алтае

На реке Шавла в Кош-Агачском районе Республики Алтай 1 августа перевернулся катамаран. Женщину унесло течением, пишут «Новости Горного Алтая».

Горный Алтай. Горы. Река.
Горный Алтай. Горы. Река.
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Тело женщины 1983 года рождения спасатели нашли на следующий день, 2 августа.

В тот же день произошло еще несколько инцидентов с туристами. Там же в Кош-Агачском районе барнаулец упал и получил перелом шейки бедра. Туристы на квадроциклах выехали из Курая в сторону вершины Купол Трех Озер. Мужчина получил травму в дороге.

Спасатели эвакуировали пострадавшего на вертолете МИ-8 Центра медицины катастроф. Он госпитализирован в Республиканскую больницу.

Еще одна пострадавшая 1974 года рождения из Кемерово упала с лошади и повредила плечо вблизи озера Аккем Усть-Коксинского района. Ее также эвакуировали на МИ-8 и госпитализировали.

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