Поездка на катамаране унесла жизнь туристки на Алтае

Тело женщины 1983 года рождения спасатели нашли на следующий день, 2 августа.
В тот же день произошло еще несколько инцидентов с туристами. Там же в Кош-Агачском районе барнаулец упал и получил перелом шейки бедра. Туристы на квадроциклах выехали из Курая в сторону вершины Купол Трех Озер. Мужчина получил травму в дороге.
Спасатели эвакуировали пострадавшего на вертолете МИ-8 Центра медицины катастроф. Он госпитализирован в Республиканскую больницу.
Еще одна пострадавшая 1974 года рождения из Кемерово упала с лошади и повредила плечо вблизи озера Аккем Усть-Коксинского района. Ее также эвакуировали на МИ-8 и госпитализировали.