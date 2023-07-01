1 июля
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Происшествия

Погиб молодой парень. Стали известны подробности страшного ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе Барнаул - Новосибирск, в котором столкнулись фура и легковой автомобиль. Есть один погибший и двое пострадавших. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Авария на трассе Барнаул - Новосибирск
Авария на трассе Барнаул - Новосибирск
Инцидент Барнаул

Смертельная авария произошла в Черепановском районе 1 июля.

Установлено, что из Новосибирска в сторону Барнаула ехала 47-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Prius. Она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Isuzu Forward, которым управлял 53-летний мужчина. Фура опрокинулась на бок, иномарка улетела в кювет.

В результате аварии погиб пассажир легковушки, 20-летний парень. Женщина-водитель и другая пассажирка - 17-летняя девушка - доставлены в больницу.

Ранее на той же трассе, на участке, где проводятся строительные работы по прокладке новой дорожной полосы, фура упала в яму.

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