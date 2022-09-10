11 сентября
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Происшествия

Погиб российский спецназовец после нападения неизвестных

Неизвестные напали на спецназовца в Курской области. Предположительно, это были диверсанты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Вчера днем спецназ Росгвардии прочесывал лес под городом Суджа Курской области неподалеку от границы с Украиной. Они искали диверсантов. Внезапно по ним открыли огонь из укрытия.

Диверсанты сбежали в лес. В ходе перестрелки один из росгвардейцев был ранен в бедро и живот. Его доставили в больницу, где он умер утром 10 сентября от сильного внутреннего кровотечения и большой потерей крови.

Судя по найденным предметам: четыре рюкзака и три коврика, по спецназу могли вести огонь не двое, а трое или даже четверо диверсантов.

По данным Baza, поиски напавших на спецназовцев диверсантов продолжаются/ Uубернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей района быть бдительными.

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