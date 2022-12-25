Погиб водитель. Стали известны подробности аварии в Тальменском районе

Предварительно, 53-мужчина ехал из Новосибирска в сторону Барнаула.
Он врезался в стоявший Ford, за рулем которого был 69-летний мужчина. Затем автомобиль отбросило на мужчин-пешеходов 36 и 35 лет.
Водитель Ford погиб на месте. Пешеходы получили травмы.
Напомним, жесткое ДТП произошло между гостиницей «Грань Алтая» и селом Новоперуново 25 декабря. На место прибыла скорая помощь.
По словам сотрудников Госавтоинспекции, авария произошло на 141 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».
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