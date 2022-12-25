25 декабря
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Происшествия

Погиб водитель. Стали известны подробности аварии в Тальменском районе

Водитель автомобиля Volvo погиб в аварии в Тальменском районе, сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

Предварительно, 53-мужчина ехал из Новосибирска в сторону Барнаула.

Он врезался в стоявший Ford, за рулем которого был 69-летний мужчина. Затем автомобиль отбросило на мужчин-пешеходов 36 и 35 лет.

Водитель Ford погиб на месте. Пешеходы получили травмы.

Напомним, жесткое ДТП произошло между гостиницей «Грань Алтая» и селом Новоперуново 25 декабря. На место прибыла скорая помощь.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, авария произошло на 141 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

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