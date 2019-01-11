В Новосибирске погиб замглавы сибирского управления МВД на транспорте

Полковник полиции Руслан Кулиев найден мертвым около железнодорожных путей в Новосибирске. На теле нет признаков насильственной смерти. Причина смерти пока не называется.
Источники Тайги. инфо в правоохранительной системе сообщили, что, предположительно, причиной смерти Кулиева стало переохлаждение.
По данным Sibnet.ru, 8 января Кулиев пропал без вести.
Руслан Кулиев был заместителем начальника УМВД на транспорте округа по оперативной работе с 2012 года. Прежде он работал в полиции Первомайского РОВД Новосибирска, служил в управлении по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД в отделе по борьбе с бандитизмом, возглавлял отдел по борьбе с этнической преступностью.