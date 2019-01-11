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В Новосибирске погиб замглавы сибирского управления МВД на транспорте

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России пока не комментируют смерть врио замглавы сибирского управления МВД на транспорте Руслана Кулиева. Тело полковника было найдено 10 января.

Рельсы.
Рельсы.
СС0

Полковник полиции Руслан Кулиев найден мертвым около железнодорожных путей в Новосибирске. На теле нет признаков насильственной смерти. Причина смерти пока не называется.

Источники Тайги. инфо в правоохранительной системе сообщили, что, предположительно, причиной смерти Кулиева стало переохлаждение.

По данным Sibnet.ru, 8 января Кулиев пропал без вести.

Руслан Кулиев был заместителем начальника УМВД на транспорте округа по оперативной работе с 2012 года. Прежде он работал в полиции Первомайского РОВД Новосибирска, служил в управлении по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД в отделе по борьбе с бандитизмом, возглавлял отдел по борьбе с этнической преступностью.

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