Погибли два сына и родственница. СК рассказал подробности пожара в селе Красный Алтай

Напомним, пожар произошел ночью 12 мая в Родинском районе в селе Красный Алтай. Трое человек погибли и трое смогли спастись.
«Погибли 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик», — уточнили в ведомстве.
Возгорание произошло в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек.
Хозяин дома вместе с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, а два его сына и родственница остались внутри и погибли.
Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум или более лицам».
«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки. Предстоит установить все обстоятельства, а также причины возгорания», — рассказали в СК.
В краевом МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило слишком поздно. Ранее по этой же причине погибли двое жителей Алтайского края.