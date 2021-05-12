Погибли два сына и родственница. СК рассказал подробности пожара в селе Красный Алтай

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели при пожаре трех человек, в том числе девятилетнего мальчика, сообщает региональный СК.

Напомним, пожар произошел ночью 12 мая в Родинском районе в селе Красный Алтай. Трое человек погибли и трое смогли спастись.

«Погибли 23-летний мужчина, 39-летняя женщина и девятилетний мальчик», — уточнили в ведомстве.

Возгорание произошло в пристройке к частному дому, в котором находились шесть человек.

Хозяин дома вместе с супругой и малолетним ребенком смогли покинуть помещение, а два его сына и родственница остались внутри и погибли.

Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки. Предстоит установить все обстоятельства, а также причины возгорания», — рассказали в СК.

В краевом МЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило слишком поздно. Ранее по этой же причине погибли двое жителей Алтайского края.