Погибли двое взрослых и ребенок. Подробности страшной аварии на Чуйском тракте

Госавтоинспекция сообщила подробности жуткой аварии , произошедшей 18 июля на Чуйском тракте в Троицком районе Алтайского края. В результате ДТП погибли три человека, включая ребенка.

По данным полиции, трагедия случилась около 11:45 на 275 километре федеральной трассы. Мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, при движении со стороны Бийска в направлении Барнаула не справился с управлением и допустил боковое столкновение с автомобилем Hyundai Creta, движущимся во встречном направлении, под управлением женщины1978 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира автомобиля Toyota Camry: мужчина, 1969 года рождения, женщина, 1999 года рождения и девочка, 2012 года рождения. Еще одна женщина, 1970 года рождения, доставлена в Троицкую ЦРБ. Водитель за медицинской помощью не обращался», — добавляют в ГИБДД.

Известно, что в момент происшествия в автомобиле Hyundai находились четыре пассажира. В результате ДТП водитель и трое несовершеннолетних: мальчики, 2009 и 2019 годов рождения и девочка, 2007 года рождения, доставлены для оказания помощи в Троицкую ЦРБ.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.