Погибшие в Superjet пассажиры не успели даже расстегнуть ремни

Правоохранительные органы опровергли информацию о том, что эвакуации из горящего в Шереметьево лайнере SSJ-100 мешали выносящие ручную кладь люди. Выяснилось, что некоторые пассажиры хвостовой части не успели даже расстегнуть ремни безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ряд СМИ и Telegram-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они забирали ручную кладь и тем самым якобы помешали эвакуации других пассажиров. По данным агентства, правоохранительные органы изучили эту версию, которую транслировали ряд СМИ и телеграм-каналов, но подтверждения ей не нашли.

У большинства пассажиров в хвостовой части самолета шансов на спасение практически не было. Такой вывод сделали из положения тел погибших: многие из них не успели даже расстегнуть ремни и погибли от отравления продуктами горения в своих креслах.

Источник не исключил, что некоторые могли погибнуть при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливают. В медицинских службах сообщили, что пока никого из погибших в авиакатастрофе не опознали.

Авиакатастрофа с SSJ-100 произошла 5 мая вечером. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Однако спустя несколько минут экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт. Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Впоследствии пламя охватило всю хвостовую часть. В результате ЧП погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.