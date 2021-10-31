Девочек выкинул из окна родственник, скрывавшийся от розыска у семикратно судимой матери детей

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил подробности гибели двух сестер в Туве, которых рано утром 31 октября нашли возле жилого дома.

Напомним, 31 октября рано утром в Кызыле обнаружили возле дома двух девочек (9 и 14 лет) с множественными травмами.

Младшая скончалась на месте до приезда скорой помощи, а старшую успели довезти до больницы, но врачи не смогли ее спасти из-за слишком серьезных травм.

Погибшие — родные сестры. В семье осталась одна девятилетняя девочка.

«Мать в момент происшествия находилась на работе в местном кафе. Присматривать за детьми остался 23-летний родственник», — сообщил источник телеканала.

Молодого человека задержали. Как оказалось, ранее его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон. Более того, в квартире он скрывался от федерального розыска за угон автомобиля.

«Девочки поссорились с гостем и захотели уйти из квартиры. Мужчина напал на них и выбросил из окна 8-го этажа», — уточнил источник.

Примечательно, что мать погибших детей имеет семь судимостей.

«За умышленное причинение легкого вреда здоровью, неисполнение родительских обязанностей, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, деорганизацию деятельности колонии, в которой отбывала наказание, а также два раза за грабеж», — перечислил телеканал основные моменты из уголовной жизни женщины.

Так что, вероятно, у следователей возникнут вопросы к действиям органов опеки. Прокуратура уже начала свою проверку.

«Незамедлительно организована проверка деятельности органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям должностных лиц», — сообщили в ведомстве.

В республиканском СК возбудили дело об убийстве малолетних сестер, с задержанным работают следователи. Ход расследования поставили на особый контроль.