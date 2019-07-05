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Происшествия

Погибших гидронавтов атомной глубоководной станции похоронят без свидетелей

Родственники 14 подводников из отряда гидронавтов, которые задохнулись после пожара на глубоководном аппарате, определились с местом и временем погребения.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Решение о том, что офицеры секретной военной части будут похоронены в Санкт-Петербурге, принято к вечеру 4 июля, пишет «Фонтанка».

Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.

Место, дата и время прощания официально не объявят, пишет severpost.ru. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Гидронавты

В октябре 1976 года приказом Главнокомандующего ВМФ была сформирована войсковая часть № 45707 — отряд подводников для эксплуатации атомных глубоководных станций (АГС) <по образцу отряда космонавтов>.

Войсковая часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.

Вся информация о деятельности гидронавтов является секретной.

Список погибших

На сайте Минобороны России опубликовали список погибших 1 июля при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.

  • Герой Российской Федерации, капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,
  • Герой Российской Федерации, капитан I ранга Филин Николай Иванович,
  • капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,
  • капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
  • капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,
  • капитан I ранга Опарин Денис Александрович,
  • капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,
  • капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,
  • капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,
  • капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
  • подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
  • капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
  • капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
  • капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
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