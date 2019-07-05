Погибших гидронавтов атомной глубоководной станции похоронят без свидетелей

Решение о том, что офицеры секретной военной части будут похоронены в Санкт-Петербурге, принято к вечеру 4 июля, пишет «Фонтанка».
Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.
Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.
Место, дата и время прощания официально не объявят, пишет severpost.ru. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.
Гидронавты
В октябре 1976 года приказом Главнокомандующего ВМФ была сформирована войсковая часть № 45707 — отряд подводников для эксплуатации атомных глубоководных станций (АГС) <по образцу отряда космонавтов>.
Войсковая часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.
Вся информация о деятельности гидронавтов является секретной.
Список погибших
На сайте Минобороны России опубликовали список погибших 1 июля при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море.
Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Филин Николай Иванович,
- капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,
- капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
- капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,
- капитан I ранга Опарин Денис Александрович,
- капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,
- капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,
- капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,
- капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
- подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
- капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
- капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
- капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.