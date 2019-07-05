Погибших гидронавтов атомной глубоководной станции похоронят без свидетелей

Родственники 14 подводников из отряда гидронавтов, которые задохнулись после пожара на глубоководном аппарате, определились с местом и временем погребения.

Решение о том, что офицеры секретной военной части будут похоронены в Санкт-Петербурге, принято к вечеру 4 июля, пишет «Фонтанка».

Траурными мероприятиями руководит заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Андрей Картаполов.

Генерал-полковнику также поручено организовать работу по оказанию необходимой помощи семьям погибших гидронавтов.

Место, дата и время прощания официально не объявят, пишет severpost.ru. В церемонии примут участие только семьи, сослуживцы и близкие друзья.

Гидронавты

В октябре 1976 года приказом Главнокомандующего ВМФ была сформирована войсковая часть № 45707 — отряд подводников для эксплуатации атомных глубоководных станций (АГС) <по образцу отряда космонавтов>.

Войсковая часть дислоцируется в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга.

Вся информация о деятельности гидронавтов является секретной.

Список погибших

На сайте Минобороны России опубликовали список погибших 1 июля при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.